14 kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Girne-Taşucu seferini yaptığı sırada Girne Turizm Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olarak batan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları 9’uncu günde devam ediyor.

Kayıp yakınları da Girne Turizm Limanı’nda kurulan çadırda bekleyişlerini sürdürüyor.

Başbakan Ünal Üstel, dün akşam yaptığı açıklamada, bir kayıp yolcunun daha naaşına ulaşıldığını, ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğunun belirlendiğini ifade etmişti.

“Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür” diyen Üstel, arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtmişti.

Mevcut çalışmalara ek yeni imkanları ve alternatif yöntemler ...

Girne Turizm Limanı girişinde kayıp yakınlarıyla dün bir araya gelen Başbakan Üstel kayıplara ulaşmak için mevcut çalışmalara ek olarak kullanabilecekleri yeni imkanları ve alternatif yöntemleri de devreye sokmak için girişimlerini sürdürdüklerini kaydetmişti.

Üstel, dünkü açıklamasında alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personelinin kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırladıklarını belirtmişti. Bu kapsamda bugün İstanbul’a giderek, derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağını kaydeden Üstel, "Kayıplarımıza ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülebilmesi veya batığın çıkarılmasına yönelik atılabilecek yeni adımları birlikte değerlendireceğiz." diye konuşmuştu.

Üstel, İstanbul’daki temaslarının ardından Ankara’ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etmiş, mevcut durumu, alınan raporları ve bundan sonra atılabilecek adımları değerlendireceklerini açıklamıştı.

Haber: Dervişe Çobancık / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)