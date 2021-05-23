Taşkent- Haspolat yolunda kaza: Sürücü araçta sıkıştı

Taşkent- Haspolat yolunda bu sabah iki aracın çarpışması sonucu devrilen EP 574 plakalı araçta sıkışan sürücü 69 yaşındaki Ali Nalbantsoy itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, RD 379 plakalı aracıyla Haspolat istikametine seyreden 32 yaşındaki Rumon Sorder (E), aynı istikamete seyreden önündeki araçları sağdan geçmeye çalıştığı sırada, sağdaki tali yola dönüşe geçen 69 yaşındaki Ali Nalbantsoy (E) yönetimindeki EP 574 plakalı van araca çarptı.

Çarpma sonucu sağa devrilen vanın sürücüsü Ali Nalbantsoy, aracında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Nalbantsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.