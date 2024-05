Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ithal et kararı konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak, “Taşıma su ile değirmen dönmez” dedi.

Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin üreticiyi üretimden soğuttuğunu öne sürdü.

Serdaroğlu, “Hükümetin aklında her şey var ama halka ucuz et yedirmek yok. Bu et halkın sofrasına değil, otellerin mutfağına gidecek” ifadelerine yer verdi.

Hükümet ortaklarının hayvancıya meydan okumaya devam ettiğini savunan Serdaroğlu, üretim olmadığı takdirde ülkede gidişatın hayırlı olamayacağını kaydetti.

“Taşıma su ile değirmen dönmez” diyen Serdaroğlu, dünyadaki bütün ülkelerde üretim yapmaları için halkın teşvik edildiğini ancak KKTC’de hükümetin üreticiyi bıktırıp usandırmak için elinden geleni yaptığını ileri sürdü.

Üreticinin halk karşısında itibarsızlaştırmaya çalışıldığını ifade eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bunun neden yapıyorlar? Üç-dört tane tüccara iş sahası açmak istiyorlar. Yangından mal kaçırır gibi alınan bu kararla getirilen donmuş et, asla halkın sofrasına gitmeyecek. Otellerde her şey dahil sisteminde verilen yemeğe konacaktır. Casinolarda yenilen yemeklerin bedava oluşu nedeniyle yükselen maliyetler, belli ki bazılarını rahatsız etti. O yüzden böyle bir yönteme başvurdular. O yüzden donmuş eti adaya sokmak için, ‘halka ucuz et yedireceğiz’ kılıfını uydurdular.”

Serdaroğlu, açıklamasında üreticiyi üretimden soğutmanın memlekete verilecek en büyük zarar olduğuna dikkat çekti.