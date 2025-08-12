Cypronetwork: Hristodulidis 2028'deki başkanlık seçimlerinde ikinci tura kalamayacak

Kıbrıs’ın güneyinde “Cypronetwork” tarafından temmuz ayının son üç haftasında gerçekleştirilen bir ankete katılanların, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin ikinci turuna kalamayacağını düşündükleri ifade edildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, ankette yer alan “başkanlık seçimlerinin ikinci turuna hangi ikisinin kalacağını düşünüyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 26’sının Odisseas Mihailidis, yüzde 22’sinin DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu, yüzde 19’unun Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis, yüzde 18’inin eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu, yüzde 15’inin Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, yüzde 13’ünün de Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras yanıtını verdiklerini yazdı.

Ankette yer alan “2028 yılındaki başkanlık seçimlerinde kimlerin aday olacağını düşünüyorsunuz” sorusu üzerine ise katılımcıların yüzde 52’sinin Hristodulidis’in "yeniden aday olacağına kesin gözle baktıklarını" ifade ettiklerini ileten gazete, katılımcıların yüzde 51’inin Odisseas Mihailidis, yüzde 41’inin Annita Dimitriyu, yüzde 39’unun Averof Neofitu, yüzde 29’unun Fedonas Fedonos ve yüzde 21’inin de Andreas Viras’ın "aday olacağını düşündükleri" yanıtı verdiklerini kaydetti.

Milletvekilliği seçimleri

Ankete göre yaklaşan milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak ise AKEL ile DİSİ’nin birinci parti çıkmak için zorlu bir mücadele verecekleri görüldü.

Ankette yer alan “önümüzdeki pazar günü milletvekilliği seçimleri olsa kimse oy verirdiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 17’sinin AKEL, yüzde 16’sının DİSİ, yüzde 13’ünün ELAM, yüzde 9’unun ALMA isimli siyasi hareket, yüzde 6’sının da DİKO yanıtını verdikleri belirtildi.