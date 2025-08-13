“8 maddenin 6’sında anlaştık, 2’sinde cevap bekliyoruz”

Recep DAL

Kooperatif Çalışanları Sendikası (Koop-Sen) Başkanı Mehmetali Güröz, kooperatif iştiraklerinde maaşlarını alamayan emekçilerin 13 günün ardından ödemelerine kavuştuğunu, ancak “tasarruf tedbirleri” kapsamında dayatılan 8 maddelik protokolün tamamının geri çekilmediğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Koop-Sen Başkanı Güröz, bugün yaşanan sıkıntılarla ilgili Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Emekçilere dayatılan 8 maddelik protokolün 6’sında anlaştıklarını, “Ancak 2 maddede henüz uzlaşamadık, bunlar için Müsteşar Güçlüsoy’dan cevap bekliyoruz” dedi.

Güröz, Güçlüsoy tarafından kendilerine dönüş yapılacağını ve gelecek cevaba göre grev ve eylemlilik sürecini planlayacaklarına dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Kooperatif iştiraklerinde çalışan 280 emekçi, maaşlarının ödenmemesi ve özlük haklarına yönelik kısıtlamalara karşı dün KOOPBANK Genel Müdürlüğü’nde, bugün ise Başbakanlık önünde eylem yaptı. Grev, “tasarruf tedbirleri” kapsamında çalışanların özlük haklarına müdahale eden protokole tepki olarak dün başlamıştı.

Dayatma protokolünde şu maddeler yer alıyor:

1-Sigorta emeklilerinin işten durdurulması

2-13’üncü maaş uygulamasının kaldırılması

3-Zorunlu tasarruf kesintisinin sona erdirilmesi

4-Tüm primlerin kaldırılması

5. İhtiyat Sandığı işveren katkısının yüzde 4’e çıkarılması

6-Hayat pahalılığı ödeneğinin ödenmemesi

7-Bayram yardımının yarıya düşürülmesi

8-Binboğa ve Levazım çalışanının maaşlarının Koop-Süt barem tablosuna göre düzenlenmesi