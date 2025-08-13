Herhangi bir suça karışıp karışmadığı araştırılacak

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan B.I.K. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 8 Ağustos 2025 saat 10.45’te Lefkoşa Küçük Kaymaklı’daki Makro Süpermarket otoparkında İçişleri Bakanlığı ekiplerince yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 29 Kasım 2024’ten beri toplam 256 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zanlının yasal statüsüyle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edilmesi gerektiğini kaydeden polis, ayrıca herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili bir tahkikat yapılması gerektiğini de söyledi. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.