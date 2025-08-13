Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Beksan Bekir Akandere, sektörün adil, kalıcı ve şeffaf her projeye destek vermeye hazır olduğunu ancak mevcut süreçlerin belirsizlik içerdiğini belirtti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yıllardır hiçbir teşvik almadan kamu taşımacılığı yapan esnafın, özel mal varlıklarını teminat göstererek yatırım yaptığını ileri süren Akandere, öğrenci taşımacılığında gelirlerin sınırlı olduğunu iddia etti.

Akandere, 160 gün süren eğitim döneminde 10 bin kilometre kapsamında olan bir sözleşmede, otobüs ve minibüs başına 5 bin 300 TL kazançla yakıt, personel, bakım, vergi ve geçim mücadelesi verildiğini kaydetti.

“T izinleri ve sözleşmeler açıklansın çağrısı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrıda bulunan Akandere, son yıllarda verilen tüm T izinlerinin kimlere, hangi gerekçeyle verildiğinin ve toplam sayısının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Eğitim Bakanlığı’ndan da taşımacılarla yapılan sözleşmeler kapsamında ödenen ücretlerin paylaşılmasını talep eden ve “Eğer herhangi bir usulsüzlük ya da rant iddiası varsa, Mali Polisi göreve çağırıyoruz” şeklinde konuşan Akandere, taşımacıların meslek onurunu korumak adına her zaman hesap verilebilirliğin savunucusu olacaklarını belirtti.

“Gizli kapılar ardında değil, ortak akılla yürütülmeli”

Sektörün geleceğini ilgilendiren projelerin yalnızca belirli gruplarla değil, tüm paydaşlarla istişare edilerek hazırlanması gerektiğini ifade eden Akandere, “Şeffaf olmayan süreçlerle bizden destek beklenemez. Ortak akıl ve adalet temelinde hazırlanacak her reforma destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.