Güneyde trafo arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

Kıbrıs’ın güneyinde Karvuna bölgesindeki bir trafoda meydana gelen arıza sebebiyle dün akşam saatlerinde Limasol’un dağlık köylerinde uzun süren elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, yüksek hava sıcaklıklarının elektrik sistemlerinde arızalara sebebiyet verdiğini, dün Karvuna bölgesindeki bir trafoda bu yüzden meydana gelen arızanın ise uzun süren elektrik kesintisine sebep olduğunu yazdılar.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasındaki en önemli rolü, eski olsa dahi Dikelya Elektrik Santrali’nin üstlendiğini belirtirken, Moni bölgesindeki rüzgar güllerinin ise dün akşam saatlerinde 40-45 megavat elektrik üreterek açığın kapanmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Elektrik Kurumu’nun (AİK) dün sisteme maksimum bin 40 megavat elektrik verdiğini belirten gazete, Kıbrıs’ın kuzeyine elektrik açığına da katkı sağlandığını vurguladı.