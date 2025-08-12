Güneyde, Limasol yangın mağdurlarına 140 bin euro maaş desteği

Kıbrıs'ın güneyinde Çalışma Bakanlığı, Limassol bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle işine dönemeyen 126 çalışana toplam 139 bin 622 euro maaş ödemesi yapıldığını açıkladı.

Cyprus Mail'in haberine göre, ödemeler, 23 Temmuz’daki yangın tarihinden ay sonuna kadar olan dönemi kapsadı. Destekten 26 şirkette çalışan 94 kişi ile 32 serbest çalışan yararlandı.

Bakan Yiannis Panayiotou, maaş ödemelerinin ekim sonuna kadar süreceğini, gerekirse programın uzatılabileceğini belirtti. Ödemelerin sosyal sigorta primlerini de kapsadığı ve bürokrasiye takılmadan yapılacağı vurgulandı.