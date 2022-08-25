Madde madde görüşülmeye geçildi

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’nda tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “8 maddede ayrı ayır değişiklik önerisi var. Her yapılan değişiklikte yeni yeni sorunlar var. Belediye tanımı yanlış... Kimse de doğru olduğunu söylemedi” dedi.