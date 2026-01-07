“Tarım Bakanı ve Başbakan’ın maskarası değilim”

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Garabli, görevinden istifa ettiğini açıkladı, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ve Başbakan Ünal Üstel’e yüklendi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Garabli, “Yenal Garabli sizin maskaranız değil” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti Yenal Garabli’yi 2025 yılının Mart ayı sonlarında Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamıştı.

Garabli’nin açıklaması şöyle:

“MYK’nızın da, Parti Meclis’nizin de, TÜK’ünüzün de ta bilmem neyine. Ben ne Tarım Bakanı’nın, ne de Başbakanın maskarası değilim üstünüze düşen vazifeyi yapamayıp başkalarına beceriksizliklerinizi monte edemezsiniz Yenal Garabli sizin maskaranız değil. Kimse benim yaptığım işi itibarsızlaştıramaz.

Daha fazla beni konuşturmayın önce üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirin ondan sonra başkalarına hesap sorun. Yanlızca size bunu hatırlatayım. Ulusal Birlik Partisi sizin bubanızın malı değil. Ne makam, ne de mertebe meraklısıyım otur dediğinizde oturacak kalk dediğinizde kalkacak adam hiç değilim hak ederek seçilerek geldiğim tüm görevlerimden bu saatten sonra istifa ederim. Atandığım Toprak Ürünleri Kurumu’ndan da istifa ederim.”