Tarihin en pahalı dizisi geliyor: Yüzüklerin Efendisi

Amazon Prime için hazırlanan The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin ilk sezonunun bütçesinin 465 milyon dolar olduğu öğrenildi. Bütçe, Yeni Zelanda'da çekimleri yapılan dizinin hükümetten alacağı para iadesinin yüzde 20'den yüzde 25'e çıktığının (116 milyon dolar) açıklanmasıyla ortaya çıktı. 465 milyon dolarlık sezon bütçesiyle dizi, şimdiden Yüzüklerin Efendisi serisinin üç filminin toplam bütçesini geçti. Dizinin iki sezonluk toplam bütçesinin 500 milyon dolar civarında olması beklenirken böylece ilk sezonunda neredeyse bu bütçeye çıkılmış oldu.

Şu an için dizinin ilk sezonunun kaç bölümden oluşacağı ya da bölümlerin kaç dakika süreceği bilinmiyor. Ayrıca ilk sezonun bütçesinin içine setlerin yapımı, kostümlerin ayarlanması gibi harcamalar da dahil ve bu tarz giderlerin gelecek sezonların bütçesine olumlu yönde yansıyacağı tahmin ediliyor. İkinci sezon onayını şimdiden alan The Lord of the Rings, bölümleri peş peşe çekmeyi planladığı için bu durumun da ikinci sezon bütçesinde azalmaya neden olması bekleniyor.

İKİ BÖLÜMDEN SONRA ARA VERİLMİŞTİ

The Lord of the Rings prodüksiyonu ilk sezonunun iki bölümü tamamlandıktan sonra 4-5 ay kadar ara vermişti. Yeni Zelanda'daki kış mevsimini de içine alan bu ara sırasında dizinin showrunnerları J.D. Payne ve Patrick McKay ikinci sezonun senaryolarına ağırlık verdi. Çekimler Eylül 2020'de yeniden başladı. Amazon Studuos'un yapımını üstlendiği dizinin prodüksiyonunda 700'ü dolaylı olmak üzere 1200 kişi çalışıyor. Oyuncu kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath gibi isimler bulunuyor.