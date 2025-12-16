Düzova Kavşağı ile Yonca Kavşağı arasındaki refüj çevresi temizlenecek

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, yarın Düzova Kavşağı ile Yonca Kavşağı arasındaki refüj çevresinde temizlik yapacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, genel çevre temizliği çalışmalarına devam eden Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Düzova Kavşağı ile Yonca Kavşağı arasındaki yol güzergahında bulunan refüjün çevresinde, yarın, temizlik çalışması yapacak.

Temizlik çalışması söz konusu yolun iki tarafında, refüj kenarlarında gerçekleştirilecek.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, söz konusu güzergahta seyredecek sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.