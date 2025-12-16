Sanata sansür, sanatçıya tehdit

Kıbrıslı Rum ressam George Gavriel'in Baf'taki sanat sergisi, açılışından bir gün sonra, aşırı sağ ELAM ve DİSİ’nin baskıları, ayrıca galeri sahibine gelen ölüm tehditleri üzerine kapatıldı.

Olay, Gavriel'in farklı eserlerinin DİSİ Başkan Yardımcısı Eftimios Diplaros tarafından kesilip kolaj hale getirilerek sosyal medyada yayınlanması üzerine patlak verdi.

Söz konusu kolajda Diplaros, ikonları bağlamlarından kopartarak farklı bir yorum yarattı.

Gavriel'in eserleri genellikle Ortodoks ikonaları tarzında resmedilmiş, İsa ve Meryem Ana gibi figürlerden oluşuyor. Figürler, insan hakları yanlısı, savaş karşıtı, seküler, çağdaş ve cinsel çağrışımlı bağlamlara yerleştiriyor.

DİSİ Başkan Yardımcısı’nın kolajı sonrası önce ressam George Gavriel, ardından da Gavriel’in “Sistem Karşıtı Sanat” isimli sergisini kurduğu Baf’taki Blue Iris Galerisi’nin sahibi baskı ve ölüm tehditleri almaya başladı.

Gavriel, galeriye sabotaj yapılacağına dair uyarı aldıklarını da açıkladı.

Yaşananlar üzerine sergi, başlamasından bir gün sonra kapatıldı.

DİSİ Başkan Yardımcısı Eftimios Diplaros tarafından kesilip kolaj hale getirilerek sosyal medyada yayınlanan görsel.

Gavriel’e yönelik DİSİ ve ELAM’ın başını çektiği baskı ve tehdide varan açıklamalar karşısında, Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyinden pek çok yurttaş ressama destek veren açıklamalar ve sosyal medya gönderileri yayınladı.

DİSİ ve ELAM eserleri halkın dini vicdanına yönelik bir saldırı olarak değerlendirirken, pek çok sanat sever ve aydın, yaşananları sansür olarak değerlendiriyor.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Gavriel, “Facebook üzerinden paylaşılan ve bu nedenle birçok kişinin bana hakaret ettiği ve suçlamalarda bulunduğu eserin bana ait olmadığını bilginize sunarım” bilgisini paylaştı.

Söz konusu çalışmanın, DİSİ Başkan Yardımcısı Eftimios Diplaros tarafından yapılan bir kolaj olduığunu anımsatan Gavriel, “Diplaros, bana ait çeşitli eserlerden parçalar kesip birleştirerek, izlenim yaratma çabasıyla bu çalışmayı oluşturmuştur” dedi.

Baf’taki sergisi toplamasıyla ilgili de konuşan Gavriel, “Bunun nedeni, galeri sahibinin hayatına yönelik tehditler alması ve binaya sabotaj yapılacağına dair uyarılardır. Tehditler, Perşembe günü ELAM’ın Baf’taki bir milletvekili adayının paylaştığı bir video ile başlamış, söz konusu video Cuma günü üçüncü kişilerin müdahalesiyle kaldırılmıştır. Tehditler Cumartesi günü doruğa ulaşmış ve bugün de devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Gavriel, “Sanatçıların eserlerini polis koruması altında sergilemek zorunda kaldığı, tehdit ve korkutma yoluyla sergilerini kaldırmak zorunda bırakıldığı zor zamanlarda yaşıyoruz” dedi.

Hristodulidis Hükümeti, bir süredir sanata yönelik sansür girişimleriyle gündeme geliyor. Son olarak, İsrail’in Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için Kıbrıs’ın güneyinde duvarlara yapılan grafitilerin, İsrail hükümetinin resmi girişimiyle kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, İsrail Diaspora Bakanı’nın 11 Ağustos tarihli resmi yazısında, grafitiler “antisemitik” olarak nitelendirilerek Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarından silinmesi talep edildi. Bu talebin ardından hükümet, Belediyeler Birliği’ne grafitilerin temizlenmesi yönünde emir vermişti.

Silinen eserlerin çoğu, EİBA (εΐβα) imzasını taşıyordu.