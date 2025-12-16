“Dışişleri Bakanlığı’nın bu bütçeyle beklentileri karşılaması mümkün değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada Meclis kürsüsünden bazı açıklamalar yaptı.

CTP Milletvekili Şahiner, Dışişleri Bakanlığı’nın bu bütçeyle birlikte beklentilerini karşılamasının çok da mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’nın başka ülkelerde onlarca temsilciliği olduğunu ve buralara ciddi kaynaklar ayrıldığını kaydeden Şahiner, “Fakat bunun ekonomiye geri dönüşünün sağlanabilmesi için dış pazarlara erişim gerekiyor.” dedi.

Şahiner, ihracat potansiyeli taşıyan ve ülkeye katma değer sağlayacak ürünlerin yurt dışı pazarlarında tanıtılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu noktada Dışişleri Bakanlığı’na büyük görevler düşüyor.” ifadelerini kullandı.