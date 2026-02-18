“Fizibilite raporu ortada yok!”

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “Devlet sırrı değildir, kamuoyuna sunacağız” dediği; ‘Türk Telekom’a peşkeş’ protokolüne ilişkin fizibilite raporu, aslında hiç ‘var olmamış’ olabilir...

Raporun peşine düşen CTP Milletvekili Sami Özuslu, 48 saattir raporu beklediğini, sabah saatlerinden bu yana Berova’yı aradığını ancak ısrarlı çağrılarının yanıtsız kaldığını belirtti, raporu alana kadar Maliye Bakanlığı önünden ayrılmayacağını açıkladı.

Maliye Bakanlığı binası önünden bir canlı yayın yapan Özuslu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki iletişim atlyapısını Türk Telekom isimli şirketin tekeline devretmeyi öngören ‘Fiber Optik Protokolü’ ile ilgili fizibilite raporuna bir türlü ulaşamadıklarını söyledi.

CTP Milletvekili, sabah saatlerinden bu yana ulaşmayı denediği Maliye Bakanı Berova’nın telefonları yanıtsız bıraktığını, konuyu özel kalem müdürüne iletmesine karşın hiçbir cevap alamadığını belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki iletişim altyapısını önümüzdeki 25 yıl boyunca ipotek altına alacak olan protokolün “uygulanabilirliğini” yani “fizibilite çalışmasını” barındırdığı iddia edilen raporla ilgili Berova’nın Pazartesi günü “devlet sırrı değildir, raporu vekillere vereceğiz” dediğini anımsatan Özuslu, bir türlü rapora ulaşamadıklarını belirtti.

“Eğer raporu bugün alamazsa, hiç hazırlanmadığı tezine inanacağını” belirten Özuslu, “Önümüzdeki 25 yılı ipotek edeceğimiz Türk Telekom şirketinin ne alıp ne vereceğini, bu yatırımın ne kadar uygulanabilir olduğunu net olarak görmemizi ve karar vermemizi sağlayacak bu raporun, önce ilgili taraflara ardından da kamuoyuna açıklanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Muhtemelen böyle bir rapor yok” diyen Özuslu, “Önümüzdeki 25 yılı ipotek altına alacak bir kararla ilgili fizibilite raporunun olmama ihtimaliyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Özuslu yayını, “Memleketi peşkeş çekmelerine izin vermeyeceğiz, bizi izlemeye devam edin” diyerek noktaladı.