Arıklı’nın açıklamasının aksine uzlaşı yok

Kıbrıs’ın kuzeyindeki iletişim atlyapısını Türk Telekom isimli şirketin tekeline devretmeyi öngören ‘Fiber Optik Protokolü’ ile ilgili BTHK’da düzenlenen ve Türk Telekom yetkililerinin de katıldığı ‘müzakereler’ Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarının aksine ‘sonuçsuz.’

TEL-SEN, İnternet Servis Sağlayıcıları, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Türk Telekom Yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Başbakanlık yetkililerinin katıldığı toplantı devam ediyor...

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiler, herhangi bir anlaşmaya varılmadığı yönünde.

Ancak BRT’ye açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Ek protokolle ilgili büyük ölçüde uzlaşıya varıldı” demiş, her iki tarafın da bulundukları noktadan tavizler vererek anlaşmaya yaklaştığını söylemişti.

Elde edilen bilgilere göre, protokolün Anayasa’ya aykırı maddeleriyle ilgili sendika ve İSS tarafından hazırlanan 16 maddeden 10’u Türk Telekom yetkililerine “üçüncü kez” sunulmuş durumda.

Türk Telekom yetkililerinin bu maddeleri Türkiye’deki hukukçularına ve patronlarına sunup, düşüncelerini dinleyecekleri öğrenilirken, herhangi bir mutabakattan uzak olunduğu bildirildi.

UBP – YDP – DP Hükümeti, söz konusu protokolü Pazartesi günü bir kez daha Meclis Genel Kurulu gündemine getirerek onaylatmayı denemesi bekleniyor.

Uıaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “ek protokol olmadan mevcut protokolün onaya sunulmayacağını” iddia etmişti.

Ancak YENİDÜZEN’in toplantıya katılan isimlerden elde ettiği bilgi, ek protokolün Pazartesi gününe yetişemeyeceği yönünde.