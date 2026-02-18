Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partiler ara bölgede bir araya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti lider ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen iki toplumlu rutin toplantılar çerçevesinde, bugün ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin de katıldığı toplantıda, siyasi partiler ve Diagne Kıbrıs sorununun güncel durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamaya göre, Diagne siyasi parti temsilcilerini, barışın korunması için ara bölgede uygulanan yeni gelişmeler hakkında bilgilendirerek, güven yaratmaya uygun ve politik iletişime açık bir atmosfer oluşturmanın; sakinlik ve istikrarı korumanın ve askeri statükoya zarar verebilecek eylemlerden kaçınmanın önemine işaret etti.

Diagne, BM’nin, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözümü desteklemeye yönelik bağlılığını yineledi.

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde yapılan bugünkü toplantıya, BKP’den İzzet İzcan ve Salih Sonüstün; CTP’den Fikri Toros ve Erhun Şahali; DP’den Salih Çeliker ve Serhat Akpınar; KSP’den Mehmet Birinci ve Kazım Öngen, TDP’den Güner Ersen ve Kemal Baykallı; YKP’den Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda, Güney Kıbrıs'tan ise AKEL’den Aristos Damianou ve Elias Demetriou; Yeşiller Partisi’nden Maro Kypri-Hames ve Oz Karahan; DEPA’dan Antigoni Papadopoulos; DİKO’dan Chrysis Pantelides ve Georgios Ioannou; DİSİ’den Xenia Constantinou; EDEK’ten Andreas Panagides; Birleşik Demokratlar’dan Praxoula Antoniadou Kyriacou ve Costas Georgiades ile Volt Cyprus’dan Charilaos Velaris ve Costa Constanti yer aldı.

Bir sonraki toplantı, 26 Mart Perşembe günü Yeni Kıbrıs partisi (YKP) ev sahipliğinde yapılacak.

