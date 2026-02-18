Cypfruvex Valensiya portakalın tonunu 19 bin TL’ye kadar satın alacak…

Başbakan Ünal Üstel, Cypfruvex’in Valensiya portakalın tonunu 19 bin TL’ye kadar satın alacağını açıkladı.

Üstel, Cypfruvex’le sözleşme imzalayan üreticilerin kuruma verdiği ürün karşılığında yüzde 50 avans alabileceğini de belirtti.

Başbakan Üstel, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğu, Genel Müdürü Mustafa Üstünel, yönetim kurulu üyeleri, narenciye üretici birliklerinden temsilcilerle Başbakanlık’ta bir araya gelerek, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akçın: “İyi bir fiyat açıklandı”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, narenciyede iyi fiyat açıklayarak üreticiyi memnun eden Başbakan Ünal Üstel’e, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a ve Cypfruvex yönetimine teşekkür etti.

Üreticinin avans alabilecek olmasının da son derece önemli olduğunu belirten Akçın, “Senelerdir böyle bir memnuniyeti yaşamamıştık” dedi.

Bölgedeki bazı sorunlara değinerek, Güzelyurt ve Mevlevi barajlarının tamir edilmesi gerektiğini söyleyen Akçın, yağmur suyunun denize akmasının üreticileri üzdüğünü belirtti.

Türkiye’den gelen suyla sebze ve meyveciliğe de yönelim olduğunu dile getiren Turgut Akçın, tarımın plan ve program dahilinde yapılması, devletin her şeyden haberdar olması gerektiğini söyledi.

Bazı üreticilerin suyun Güzelyurt barajına gelmesini engellediğini de ifade eden Akçın, “Suyun tüm bahçelere adaletli şekilde dağıtılmasını talep ediyoruz” dedi.

Alioğlu: “Hak ettiğimiz noktalara geldik”

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ise narenciyenin tarımdaki payının geçmiş dönemlerde çok düştüğünü, 2 sene önce Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ile başlattıkları istişarelerle bu oranın yüzde 19-20’lere çıkarıldığını, sektörün ivme kazandığını söyledi.

“Hak ettiğimiz noktalara geldik, daha da ileriye gideceğiz” diyen Alioğlu, Cypfruvex için atılan adımların, soğuk hava depolarının, sosyal konut ve hastane projesinin, Güzelyurt’a verilen önemin göstergesi olduğunu da belirtti.

2025’te ihracat sorunu yaşadıklarını, hükümetle ve Cypfruvex’le başlatılan çalışmalarla sorunun aşıldığını anımsatan Ali Alioğlu, “Üretici uzun yıllar Cypfruvex’le küstü… Güveni yeniden sağlamak zorundaydık…Bu sağlandı” dedi.

Bugün Valensiya portakalda açıklanan fiyatın rekor olduğunu da ifade eden Ali Alioğlu, “Son 25 yılın en güzel noktasındayız. Piyasaya 250-300 milyon TL kaynak yaratılacak” dedi.

Narenciyede hâlâ sorunlar yaşandığını, bunların çözümü için de Cypfruvex’in kurumsallaşmasının önemli olduğunu belirten Alioğlu, kooperatifleşmenin ve üreticilerin kurumun yönetim kurulunda söz sahibi olmasının önemine dikkat çekti.

Haber: Rahme Çiftçioğlu (TAK)