Tarihçi Ortaylı: 1974’ten sonra Kıbrıs’a yapılan yerleştirmeler hatalıdır

Türkiyeli tarihçi İlber Ortaylı, Kıbrıs Adası’ndaki “yerleşmecilerin” tekrar gözden geçirilmesi ve rehabilitasyona gidilmesi önerisi yaptı.

Ortaylı, Hürriyet’te yer alan “450. Fetih Yılında Kıbrıs” başlıklı makalesinde, “Kıbrıs siyasi bakımdan da, stratejik yönü itibarıyla da Doğu Akdeniz demektir” diye yazdı.

“Maalesef 1974’ten sonra adanın 1571’deki fethinde gösterilen siyasi deha gösterilemedi” diyen tarihçi Ortaylı’nın şu yorumu dikkat çekti:

“Şunu unutmayalım, yerleştirme konusunda son derece plansız davranılmıştır. Bugün adada çok faydalı olan, yerli nüfusla bütünleşen ve başarılı olanlar Bulgaristan Türklerinden göçenlerdir. 1974’ten hemen sonra yapılan yerleştirmeler ise hatalıdır.”

İlber Ortaylı’nın önerisi ise “Kıbrıs Adası’ndaki yerleşmecilerin bir ölçüde tekrar gözden geçirilmesi ve durumda rehabilitasyona gidilmesidir” yönünde oldu.