Tanya’ya ‘Hoş geldin şef’ sevgisi

MasterChef Türkiye yarışmasında beğeni toplayarak aynı zamanda önemli bir başarı yakalayan Tanya Kilitkayalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’i ziyaret etti.



TV8 ekranlarında yayınlanan "MasterChef Türkiye" yarışmasında binlerce kişi arasında yapılan elemelerin ardından son 16’ya kalan, fakat finale haftalar kala elenen Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı adada ilgi odağı oldu.

MasterChef’te iz bırakan Tanya, Kuzey Kıbrıs Turkcell'i ziyaret etti. Tanya, çalışanlar tarafından büyük ilgi ve alkışlarla karşılandı. Tanya’nın yarışma esnasında çok kullandığı ve herkesin akıllarında kalan cümlelerin yer aldığı önlükleri giyerek eğlenceli bir karşılama yapan Turkcell çalışanları Tanya’ya duygulu anlar yaşattı.

"Kıbrıs'ı temsil etmenin ve ülkemiz adına başarı yakalamanın benim için anlamı çok büyük” diyen Tanya, Kıbrıs mutfağının lezzetlerini tanıtmanın da önemini vurguladı.



