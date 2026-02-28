Tanınmış Kıbrıslı Türk sporcu Güralp Yücelgazi Doha’da dehşeti yaşadı: “Camlar titredi, herkes dua etmeye başladı”

Mert ÖZDAĞ

İran’ın Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırıları sırasında kentte bulunan Kıbrıslı Türk sporcu Güralp Yücelgazi, yaşanan korku dolu anları ve mahsur kaldıkları süreci YENİDÜZEN’e anlattı.

Yücelgazi, saldırılar sırasında patlama sesleriyle camların titrediğini, insanların dua etmeye başladığını ve dönüş uçuşlarının iptal edildiğini söyledi.

Yücelgazi, sabah güne sıradan başladıklarını ancak ilk olarak telefona gelen “Ulusal Acil Durum Uyarısı” bildirimiyle durumun değiştiğini belirtti.

“Sabah normal günümüze başladık. İlk önce Melisa’nın telefonuna alarm şeklinde ‘Ulusal acil durum uyarısı’ Arapça bir bildirim geldi. Önce tatbikat olabilir diye düşündük. Ancak sonra benim telefonuma da aynı bildirim gelmeye başladı. Ardından bomba sesleri duyulmaya başladı ve camlar titredi” dedi.

Patlamaların ardından panikle lobiye indiklerini anlatan Yücelgazi, saldırıların uzun süre devam ettiğini ifade etti:

“Hemen aşağıya, lobiye koştuk. Patlamalar durmadan devam etti. Yaklaşık iki saat sonra durdu, sonra tekrar başladı. Ömrümde ilk kez herkesin dua etmeye başladığını gördüm. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi.”

Kaldıkları yerin üzerinde de imha görüntüleri gördüklerini belirten Yücelgazi, Katar’ın hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini söyledi:

“Kaldığımız yerin üstünde imha etmeye başladılar. Sanırım bir hava savunma sistemi var, çünkü Katar devleti saldırıların imha edildiğini duyurdu.”

Dönüş için gece uçuşları olduğunu ancak iptal edildiğini belirten Yücelgazi, Doha’da mahsur kaldıklarını ifade etti:

“Bizim uçuşumuz geceydi ve iptal oldu. Herkesin uçuşu iptal edildi, kimse bir yere gidemedi.”

Yaşadıklarının ardından güvenlik konusuna dikkat çeken Yücelgazi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hislerim şu: Kıbrıs’ta dahil artık çok ciddi güvenlik önlemleri alınması gerekir. Orta Doğu hattında ne olacağı belli değil. Ciddi şekilde bölünme değil, birlik olmamız gerekir.”

İran’ın saldırıları sonrası Doha’da büyük panik yaşanırken, iptal edilen uçuşlar nedeniyle çok sayıda kişinin kentte beklemek zorunda kaldığı bildiriliyor.