“Yıllık bakım sözleşmesi için imzalanan 250 bin dolarlık bedel hangi hizmetleri kapsamaktadır?”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne robotik cerrahi sistemi (da Vinci) alındığının duyurulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'na alıma ilişkin soru işaretleri konusunda kamuoyunu bilgilendirme çağrısında bulundu.

Tıp-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, robotik cerrahi gibi ileri teknoloji yatırımlarının, ancak doğru planlama, şeffaf ihale süreçleri ve güvenli altyapı ile anlamlı olabileceği vurgulandı. Açıklamada, bu yatırımın kamu kaynağı ile, yani halkın vergileriyle yapıldığı ve dolayısıyla şeffaflığın bir tercih değil, yükümlülük olduğu hatırlatıldı.

Sendika, bu alıma ilişkin kamuoyunda “ciddi soru” işaretleri bulunduğunu belirterek bazı soruları şöyle sıraladı:

“Deprem ve yangın güvenliği denetimleri tamamlanmamış bir hastanenin ameliyathanesine bu sistem hangi teknik değerlendirme ve risk analizi ile yerleştirilmiştir? Alınan modelin tam teknik versiyonu nedir ve güncel uluslararası piyasa bedeli kaç USD’dir? Kamuoyunda benzer modeller için 1 milyon USD civarında fiyatlardan söz edilirken, yaklaşık 2 milyon USD ödeme hangi teknik özellik, versiyon farkı ya da ek donanım nedeniyle oluşmuştur? Yıllık bakım sözleşmesi için imzalanan 250.000 USD bedel hangi hizmetleri kapsamaktadır? Bu rakam, benzer merkezlerdeki ve uluslararası bakım sözleşmeleriyle karşılaştırıldığında hangi düzeydedir ve neden daha yüksek görünmektedir?”

“Kamu kaynağı kullanılarak yapılan her yatırımın hesabı verilmesi gerektiğini” vurgulayan Tıp-İş, Sağlık Bakanlığı’ndan, ihale dosyasının, teknik şartnamenin, alınan modelin tam versiyonunun, fiyat kalemlerinin ayrıntılı dökümünün, bakım sözleşmesinin kapsam ve süresinin derhal kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Tıp-İş, “Teknoloji almak tek başına sağlık politikası değildir. Sağlık yatırımları vitrinde değil; güvenli, planlı ve hesap verebilir bir sistem içinde anlam kazanır. Planlama, güvenlik ve şeffaflık olmadan yapılan her yatırım sorgulanır” ifadelerini kullanarak, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını bilmenin halkın en doğal hakkı olduğunu belirtti.