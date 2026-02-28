İngiltere ‘uçaklar havada’ dedi, nereden kalktığını açıklamadı: “Saldırılarda rol oynamadık”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD – İsrail ortaklığındaki saldırılarda “rol üstlenmediklerini ancak uçaklarının havada olduğunu” açıkladı. Söz konusu uçakların Kıbrıs’tan kalkıp kalkmadığı ise merak konusu halini aldı.

İngiltere'nin Kıbrıs'taki üsleri, ABD ve İsrail'in pek çok saldırısında "kullanıldığına" dair iddialar, adayı bir hedef haline getiriyor...

Starmer, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere bu konuda herhangi bir rol oynamadı ancak İran rejiminin son derece iğrenç olduğunu uzun zamandır açıkça belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın, İngiltere'de bile muhaliflere ve Yahudi cemaatine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunan Starmer, "Yalnızca geçen yıl içinde, İngiltere topraklarında 20'den fazla ölümcül saldırıyı desteklediler" dedi.

Starmer, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bugün İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu ortakların çoğu bu çatışmanın tarafı değil" değerlendirmesinde bulundu.

"İngiliz uçakları bugün de gökyüzünde"

Ülkesinin, bu ortaklara destek ve dayanışma sunduğunu dile getiren Starmer, şunları kaydetti:

- "Orta Doğu'daki müttefiklerimizin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin parçası olarak, bölgede bir dizi savunma kapasitesine sahibiz ve yakın zamanda bu kapasiteleri güçlendirmek için adımlar attık.

- İngiltere'nin daha önce de yaptığı gibi, uluslararası hukuka uygun olarak halkımızı, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için koordineli bölgesel savunma operasyonlarının bir parçası olarak, kuvvetlerimiz aktif olarak görev yapmaktadır ve İngiliz uçakları bugün de gökyüzündedir."

"Daha fazla saldırıdan kaçınmalı"

Starmer, daha fazla tırmanışın önlenmesi, barış, güvenlik ve sivil hayatın korunmasına yönelik diplomatik sürece geri dönülmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "İran bunu şimdi sona erdirebilir. Daha fazla saldırıdan kaçınmalı" diye konuştu.

İran'ın nükleer programlarından vazgeçmesi ve halkına karşı uyguladığı şiddet ve baskıya son vermesi gerektiğini söyleyen Starmer, "İran halkı, bizim uzun süredir savunduğumuz pozisyonumuz doğrultusunda kendi geleceğini belirleme hakkına sahiptir. Bu, gerilimin azaltılması ve müzakere masasına geri dönülmesi için izlenmesi gereken yoldur" ifadelerini kullandı.