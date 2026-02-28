Yüzlerce yolcu etkilenecek

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlar başlatmasının ardından, Kıbrıs’ın iki uluslararası havalimanına yapılan uçuşlar iptal edildi.

Havalimanı işletmecisi Hermes Airports, şu ana kadar 250 yolcunun bu durumdan etkilendiğini açıkladı.

Larnaka ile İsrail arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Baf’ta ise Air Haifa seferleri ile Ryanair’in Amman uçuşları durduruldu.

Bu sabah saat 07.35’te Larnaka’dan Tel Aviv’e kalkan bir Wizz Air uçağı geri dönerek Kıbrıs’a iniş yaptı. Larnaka’da daha sonra iptal edilen seferler arasında, saat 13.20’de Tel Aviv’den gelmesi planlanan bir Wizz Air uçuşu, saat 14.25’te Abu Dabi’ye yapılması öngörülen bir Wizz Air kalkışı ve saat 20.55’te Tel Aviv’e gidecek SunDor uçuşu yer alıyor.

Yarın ise, İsrail’den saat 19.05’te gelmesi planlanan bir Tus Air uçuşu ile öğle saatlerinde İsrail’e yapılması öngörülen bir Tus Air seferi de iptal edildi.

Baf’ta, Air Haifa’nın saat 16.00’daki Hayfa varışı ve saat 16.55’teki dönüş seferi de iptal edildi.

Ayrıca iki Wizz Air uçağı Larnaka’ya yönlendirildi. Bunlardan biri Budapeşte–Amman hattında, diğeri ise Sofya–Tel Aviv hattında sefer yapıyordu. Her iki uçaktaki yolcular indirilerek, sırasıyla Budapeşte ve Sofya’ya geri dönüş uçuşlarını beklemeye başladı.

Yolculara, havalimanına gitmeden önce havayolu şirketleri veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu.