Tan taşçı ve Başkanlar Korosu Merit Royal Dİamond’da coşturdu

Tan Taşçı, önceki akşam Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’da sahne aldı. İki bini aşkın misafirin katıldığı konsere ilgi oldukça yoğundu. Bodrum’dan ayağının tozuyla gelerek Diamond sahnesine çıkan sanatçı, “Buradan da İzmir’e devam edeceğiz. Bizim için yaz demek yollar ve konserler demek. Sizlere iyi tatiller diliyoruz, hoş geldiniz.” diyerek konserine başladı.

Tan Taşçı; “Eskilerin yeri başkadır, size bu akşam eski şarkılarımdan da söyleyeceğim, bunlar hassas konular, çok damar gitmeyelim insanı yaşlandırır.” diyerek seçtiği şarkılarla seyircilerine muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

Taşçı, unutulmaz şarkılarının yanı sıra 48 saat önce yayınladığı yeni şarkısı “Herhalde"yi de canlı olarak söyledi, kendisine Başkanlar ve Kıbrıs korosu eşlik etti.

Merit Royal Diamond’da iki saat sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Tan Taşçı'yı konser sonu bütün salon ayakta alkışladı.