“Tamamen tükenmiş bu hükümet derhal istifa etmelidir!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’nin istifa etmesi gerektiğini vurgu yaptı, erken genel seçim çağrısında bulundu.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun, Kıbrıs Türk halkının açık ve güçlü iradesini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Halk, bu seçimlerle birlikte mevcut hükümete güvenini tamamen kaybettiğini ilan etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin derhal inadından dönmesi ve 22 Mart 2026 tarihinde yapılmak üzere erken genel seçimin önünün bir an önce açılması gerektiğini belirtilen açıklamada, “Ülkemizin geleceği, birkaç koltuğun değil; halkın iradesinin, emeğinin ve onurlu bir yönetimin teminatı altında olmalıdır.” denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, Kıbrıs Türk halkının açık ve güçlü iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Halk, bu seçimlerle birlikte mevcut hükümete güvenini tamamen kaybettiğini ilan etmiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, bu sonucun gereğini yerine getirmek, demokrasinin ve halk iradesinin onurunu korumak adına, hükümetin derhal erken seçim kararı alarak ülkenin önünü açması gerektiğini açık ve net biçimde ifade ediyoruz. Dünkü Meclis birleşiminde hükümetin halka daha büyük zararlar vermeden bir an önce 22 Mart, 2026'da erken genel seçim ilan etmesi çağrısında bulunmuştuk. Bu çağrı, yalnızca CTP’nin değil, halkın sabrının ve beklentisinin ifadesidir.

Bugün gerçekleşmesi gereken Meclis oturumu, hükümet partilerinin nisap yetersizliği nedeniyle yine başlayamamıştır. Bu, ülkenin içine düşürüldüğü yönetim boşluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Artık açıkça görülmektedir ki, bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabilmekte ne de ülkeyi yönetebilmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz: Bu tablo, bir hükümetin değil, bir yönetememe halinin resmidir. Bu hükümet, sadece meşruiyetini değil aynı zamanda vücut bütünlüğünü de kaybetmiştir.

Dolayısıyla, Halk iradesiyle inatlaşmak, siyasetin değil, çaresizliğin göstergesidir. Yönetemeyenlerin koltukta kalması, ülkeye daha fazla zarar vermekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Çıkış yolu bellidir: Hükümet derhal inadından dönmeli ve 22 Mart 2026 tarihinde yapılmak üzere erken genel seçimin önü bir an önce açılmalıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi, halkın iradesini hiçe sayan bu anlayışa karşı, demokrasiyi, meclis iradesini ve halkın onurunu korumaya kararlıdır. Ülkemizin geleceği, birkaç koltuğun değil; halkın iradesinin, emeğinin ve onurlu bir yönetimin teminatı altında olmalıdır.”