“Talep edilen 43 kişilik münhal, 20 kişiye düşürüldü”

GÜMRÜK Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Ediz Kanatlı, limanlardaki personel eksikliği ve altyapı sorunlarının giderek büyüdüğünü belirterek, Gümrük Müdürlüğü’nün talep ettiği 43 kişilik münhalin 20 kişiye düşürüldüğünü açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Kanatlı, artan iş hacmi ve limanlardaki yoğunluk dikkate alındığında açıklanan münhal sayısının yetersiz olduğunu ifade etti.

Kanatlı, Mağusa Limanı başta olmak üzere daire genelinde ciddi personel eksikliği yaşandığını kaydederek, ihtiyaç duyulan kadroların ivedilikle artırılması gerektiğini söyledi. Bu günlerde geçici ve sözleşmeli alımlar yapılacağının iddia edildiğini belirten Kanatlı, limanların yaşadığı sorunlar ortadayken düşük sayıda münhal açılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Münhal sayılarının dairenin ihtiyaçlarına göre artırılması ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılması gerektiğini vurgulayan Kanatlı, aksi halde limanlardaki sorunların devam edeceğini belirtti. Kanatlı, taleplerinin karşılanmaması durumunda sendikanın her türlü demokratik eylem yoluna başvuracağını da açıkladı.