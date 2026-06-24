“Odacı eksikliği yargı hizmetlerini aksatıyor”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Hukuk Dairesi’nde yaşanan odacı eksikliğinin yargı hizmetlerinin yürütülmesini olumsuz etkilediğini belirterek, personel ihtiyacının acilen karşılanması çağrısında bulundu.

Bengihan, son dönemde yeni yargıç ve savcıların göreve başlamasıyla iş yükünün arttığını ancak mevcut personel sayısında gerekli artışın yapılmadığını ifade etti. Mahkemelere 10 mübaşir, 10 stenograf ve 10 mahkeme memuru alınması için gerekli yazışmaların yapıldığını kaydeden Bengihan, Maliye Bakanlığı’ndan yetki alınması konusunda herhangi bir işlem başlatılmadığını söyledi.

Hukuk Dairesi’nde tüm kazalarda odacı eksikliği bulunduğunu belirten Bengihan, kurumlar tarafından istenen görüşlerin ilgili kurumlara ulaştırılması ve dağıtılması işlemlerinin odacılar tarafından yürütüldüğünü, personel yetersizliği nedeniyle bu işlemlerde gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Savcılık dosyalarının sayısındaki artışın da ek yük yarattığını kaydeden Bengihan, trafik ve diğer ceza davalarına ilişkin dosyaların mahkemelere ulaştırılmasında da odacıların görev yaptığını, yeterli personel bulunmamasının yargı hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesini zorlaştırdığını söyledi.

Bengihan, Hukuk Dairesi’nin 2024 yılından bu yana Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na her yıl odacı ihtiyacına ilişkin talepte bulunduğunu ancak bugüne kadar herhangi bir yanıt alınamadığını belirtti. Ayrıca mevcut ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalan Hukuk Dairesi Yasası’nın da güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Yetkilileri Hukuk Dairesi’nde yaşanan sorunlara ivedilikle çözüm üretmeye çağıran Bengihan, aksi halde her türlü yasal grev ve eylem hakkını kullanacaklarını açıkladı.