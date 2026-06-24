“Bu toplumun en büyük sorunu güvensizliktir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, toplumda giderek derinleşen güven kaybına dikkat çekerek, insanların devlete, kurumlara ve geleceğe güvenmekte zorlandığını söyledi. Öztabay, ülkenin veri temelli yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, TDP’nin yeni kurulacak hükümette yer alacağına inandığını belirtti.

TDP Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu Güne Dair programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplumun bugün en temel sorununun güven kaybı olduğunu ifade eden Öztabay, güvenlik kavramının yalnızca fiziksel güvenlikle sınırlı olmadığını söyledi.

“Güvenlik aslında güvenebildiğiniz her şeydir” diyen Öztabay, hukukun üstünlüğünün, sağlık sisteminin ve insanların devletin arkasında olduğunu hissedebilmesinin de güven duygusunun bir parçası olduğunu belirtti. Toplumda ciddi bir aidiyet sorunu yaşandığını kaydeden Öztabay, bunun temelinde güvensizliğin bulunduğunu ifade ederek, “İnsanların ciddi bir aidiyet sıkıntısı var. Bu da güvensizlikten kaynaklanıyor” dedi. Öztabay, toplumun yalnızca ekonomik değil sosyal ve psikolojik açıdan da baskı altında olduğunu belirterek, insanların umutlarını ve geleceğe ilişkin beklentilerini kaybetmesinin de bir şiddet biçimi olduğunu söyledi.

“Şiddet sadece bedensel zarar değildir” ifadelerini kullanan Öztabay, insanların hayat sevincini ve geleceğe dair umutlarını ortadan kaldıran her şeyin toplumsal bir şiddet yarattığını kaydetti.

Ülkenin veri temelli yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Öztabay, sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar tüm politikaların güvenilir veriler üzerine kurulması gerektiğini söyledi.

“Kaç işsiz var, kaç hasta var, kaç çocuk akran zorbalığı yaşıyor bilmiyoruz” diyen Öztabay, doğru planlama yapılabilmesi için toplumun ihtiyaçlarının bilimsel verilerle ortaya konulmasının şart olduğunu ifade etti.

“Toplumcu Demokrasi Partisi yeni kurulacak hükümetin ortağı olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi arasında yürütülen iş birliğine de değinen Öztabay, bunun makam paylaşımı değil toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti.

TDP’nin seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztabay, partinin baraj sorunu bulunmadığını ifade ederek, “Toplumcu Demokrasi Partisi yeni kurulacak hükümetin ortağı olacak. Biz bunu sokakta görüyoruz. Çünkü biz locadan siyaset yapmıyoruz, toplumun içindeyiz” dedi.

Öztabay, TDP’nin toplumun yaşadığı sorunları yakından bildiğini belirterek, “Biz bu toplumun çocukları olarak büyüdük. Bu toplumun neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Acının merkezindeydik, sorunları yaşayarak gördük” ifadelerini kullandı.