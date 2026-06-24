Lefkoşa Belediye Orkestrası sezonu Latin Konseri ile kapatıyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 35. yıl etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği “Latin Konseri” ile sezonu tamamlıyor.
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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 35. yıl etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği “Latin Konseri” ile sezonu tamamlıyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkeliler Hanı’nda 30 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek konser, saat 20.30’da başlayacak.
“Ritmin Buluştuğu Gece” temasıyla düzenlenecek konserde konuk sanatçı Burak Beşir de sahne alacak.
Konser halka açık ve ücretsiz olacak.
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