Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Meclis kürsüsünden “Üretim Sektöründe Katlanarak Artan Sorunlar” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Kürşat, üretim sektörünün sürdürülebilirliğinin kalmadığını vurgulayarak, “Görünen o ki yeni yıla umutla giren bir sektör yok. Ne hayvan, ne narenciye ne de üretim sektörünün diğer paydaşları… Bu yılın herkes için umutsuz ve mutsuz başladığını gözlemleyebiliyoruz.” dedi.

“2026 yılı çok da iç açıcı görünmüyor”

Aralık ayının ortasında arpa tedarikince çok ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Kürşat, “Ülke hayvancısı yine arpasız kalmıştı. Ülkede arpanın olmayışı, son 1-2 yıldır oldukça alışık olduğumuz bir tablo haline geldi. 2026 yılı da çok da iç açıcı görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un açıklamalarından sonra tekrardan söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat, Tarım Bakanlığı belli ki Hüseyin Çavuş’a ağır geldiğini söyledi.

“Takım elbise giymek ve yalan siyaseti yapmakla bakan olunmuyor”

Çavuş’un sektörle ilgili yapılan her eleştiriyi kişiselleştirdiğini kaydeden Kürşat, “Tarım Bakanlığı’yla ilgili yapılan eleştirilen ve sorulan soruların muhatabı Bakan Çavuş’tur. Takım elbise giymek ve yalan siyaseti yapmakla bakan olunmuyor. Hüseyin Çavuş, bu konuda nam salmış durumdadır.” dedi.

“Sektör paydaşları Bakan Çavuş’u üreticinin celladı olarak görüyor”

Kürşat, sektör paydaşlarının Hüseyin Çavuş’u artık bir Tarım Bakanı olarak değil üreticinin celladı olarak gördüğüne vurgu yaparak, “Hüseyin Çavuş, kendine ağır aksak da olsa emanet edilen birtakım uygulamaları bile yerine getiremeyen bir bakandır. Arpa tedarikini bile ‘allem, gallem’ etti. Saçma sapan konuşmalarla tarımı yöneteceğini zannediyor.” ifadelerini kullandı.

“Takım Bakanı Hüseyin Çavuş’la ilgili şaibeler var, zamanı gelince bunlar da ortaya çıkacak”

Hükümetin hırsızlıklarının, yolsuzluklarının ve usulsüzlüklerinin ayyuka çıktığını belirten Kürşat, Bakan Çavuş’la ilgili de şaibeler olduğunu belirtti. Zamanı gelince bunların da ortaya çıkacağını ifade eden Kürşat, “Doğru birdir, yalan siyasetiyle hiçbir yere gelinemez. Önce Bakan Çavuş, sonra da hırsız hükümetinin istifa etmesi ve toplumun önü açılması gerekiyor. Ezilen yurttaşın karşında kabak doğrayan bir hükümet vardır.” diye konuştu.