Polis hücresinden kaçtılar!

Yeniboğaziçi bölgesinde bazı marketlerde hırsızlık yaptıkları için tutuklanan 2 şahıs, firar etti. Tugay Çetin ile Ömer Çetin isimli şahıslar, Mağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulundukları hücreden kaçtı.

Firarın fark edilmesinin ardından polis ekipleri alarma geçerken, ülke genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Öte yandan zanlıların kaçış sonrası bir araç çaldıkları da düşünülüyor.