Polis hücresinden kaçtılar!
Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde market hırsızlığı suçundan tutuklu bulunan 2 şahıs firar etti. Bahse konu şahıslar her yerde aranıyor.
Yeniboğaziçi bölgesinde bazı marketlerde hırsızlık yaptıkları için tutuklanan 2 şahıs, firar etti. Tugay Çetin ile Ömer Çetin isimli şahıslar, Mağusa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulundukları hücreden kaçtı.
Firarın fark edilmesinin ardından polis ekipleri alarma geçerken, ülke genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Öte yandan zanlıların kaçış sonrası bir araç çaldıkları da düşünülüyor.
