Tabipler Birliği “Küresel İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri” başlıklı sempozyum düzenleyecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Dünya Çevre Günü kapsamında “Küresel İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri” başlıklı sempozyum düzenleyecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Birlik binasındaki Mustafa Hami Konferans Salonu’nda yer alacak sempozyum saat 13.30’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.

İklim krizinin anlamının, doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin bilimsel bakış açısıyla ele alınacağı etkinlikte, Muğla-Akbelen-İkizköy Çevre Mücadelesi videosu gösterilecek.

Açılış konuşmalarının ardından ise Meteoroloji Mühendisi Dr. Fulden Batıbeniz, “Küresel İklim Değişikliği Nedir?”, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ise, “İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” konulu sunumlar yapacak.

Çevreye ve sağlığa duyarlı tüm yurttaşların davet edildiği etkinlikte, katılım sertifikası için kayıtlar sempozyum girişinde yapılacak.