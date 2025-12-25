Süt bedelleri ödendi…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım 2025 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım 2025 döneminde SÜTEK’e süt veren 574 üreticiye çiğ süt bedeli olarak toplam 168 milyon 89 bin 379 TL ödendi. Söz konusu miktar üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.