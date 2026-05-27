"Kimse partiden istifa etmesin, yeni parti kurmayacağız"

Türkiye'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi. "Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız" diyen Özel, partililere de "Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın, kimse de partisinden umudunu kesmesin" çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay ve seçim çağrısını yineleyen Özel, genel başkanın 2 milyon üyenin oyuyla belirlenmesini önererek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, bayram namazının ardından partisinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Maalesef dünya siyaset tarihinde olmayan bir şey oldu. Üç kurultaya rağmen bugünkü iktidarı rahatsız eden bir muhalefet anlayışımız olduğu için, 47 yıl sonra partimiz birinci parti olduğu için hedefe konduk, ağır saldırılar altında kaldık" dedi.

Özel, CHP'ye yönelik süreci "darbe girişimi" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Bir dizi iftira daha ceza davasında görüşülmekte ve her biri tel tel dökülmekteyken bir yandan birileri partinin yönetimini değiştirmeye çalıştı. Bu da siyasi hayatımızda bir travma. Kararın alındığı günden bugüne kadar siyasi partiler dayanıştılar. Ümit ediyorum Türkiye siyaseti bu yanlıştan hukuki mücadeleyle, siyasi mücadeleyle kurtulacağız.

İktidarın değişeceği anketlerde, sahada görünüyor. CHP yoksulluğu ortadan kaldıracak, sosyal devleti güçlendirecek bir zafere doğru giderken bir darbe girişimiyle karşı karşıya. Cumhurbaşkanı adayımız ve birçok arkadaşımız cezaevlerinde. Bu zor günler geçecek. Asla ve asla kötülük galip gelmez, iyiler kaybetmez. Haksızlıklar olur ama biz hepimiz hem milletimize hem Allah'a inanan insanlarız. Kim hak ettiyse o kazanır. Buna itiraz eden bir sosyal demokrat partinin iktidar yürüyüşüne engel olacağız diye bu kadar haksızlık Allah'tan reva değildir, biz de buna teslim olmayız."

"Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini ümit ediyoruz"

Özel, yeni parti tartışmalarına ilişkin soruya yanıt verirken, CHP'de bir an önce seçim yapılması gerektiğini belirtti.

"Bizim partimizde bir an önce seçim yapılmasını normalde bizimle hareket eden 115 milletvekilinin yanında Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmişte katkı sağlayan 10 arkadaşımız da bir an önce seçim dedi. Herkes seçim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.

Bu kurultaya gitmenin yolu çok belli ve hızla gidebiliriz. 45 gün sonra kurultay yapılacakken ben Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunuyorum, bu benim seçim vaadimdi, tüzüğümüze de yazmıştık, bunu uygulamak partiyi de güçlendirir. 2 milyon üyemiz var, benim cumhurbaşkanı adayımızı belirlerken yaptığım gibi sandığı koysun, 2 milyon üyemiz koşar gelir. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin."

"Yüzde 85'in altında oy alırsam genel başkanlığa devam etmem"

Özel, genel başkanlık için üyelerin kararına başvurulması halinde sonucu kabul edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün yüzde 85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem. CHP genel başkanıyla bütünleşmiş, bir tek aykırı sesin olmadığı, o kurultaydan sonra girdiğim üç kurultaydan geçerli oyların tamamını aldığım, en son 1303 oyla seçildiğim bir süreci yaşadım.

Şimdi burada demokrasi diyeceksiniz, sonra elinizdeki mahkeme kararıyla bir siyasi partinin genel başkanını değiştireceksiniz. O da orada oturacak ve partiyi yönetecek; böyle bir şey olmaz. Bu siyasi partiye kara bir leke olarak geçti. Kaç gün geçti, ne kadar sürebilir? Takip ediyoruz."

"Kimse partisinden istifa etmesin"

Parti içindeki istifa çağrılarına da değinen Özel, partililere şu çağrıyı yaptı:

"Duyuyorum, Karadeniz'deki neredeyse bütün belediye başkanları 'istifa edelim, yanına gelelim' diyor. Aman diyeyim yapmayın. Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz."

Özel, yeni parti iddialarına ilişkin de "Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok" dedi.

"Mutlak butlan kararı milattır"

Özel, parti içindeki farklı eğilimlere yönelik tepkilere de dikkat çekerek, "mutlak butlan" kararının bir milat olduğunu söyledi:

"Bir ricam da partiyi sahiplenen ve öfkelenen partililerimize. Geçmişte bizim rakibimiz olan, bizi desteklemeyen kişiler parti binalarına geldiğinde sanki butlan kararından onlar sorumluymuş gibi bazı arkadaşlarımız tepki göstermiş.

Arkadaşlar; butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır, bizim onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ama o günden önce hangi görüşte olursa olsun butlan kararından sonra koşup partiye gelen herkes kardeşimizdir, partilimizdir. Kimse kimseye eski desteklediği genel başkandan dolayı bir tavır göstermesin. Partimizde kardeşliği, birliği sağlamak durumundayız."

"1 Haziran'da kurultay kararı alınırsa kimseyle derdimiz kalmaz"

Özel, 1 Haziran'da toplanması beklenen Parti Meclisi'ne de işaret ederek, Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı alması halinde tartışmaların geride kalacağını ifade etti:

"1 Haziran'da Parti Meclisimiz var. Kılıçdaroğlu orada kurultay kararını aldığı takdirde onunla da onu destekleyen kimseyle de bir derdimiz, sıkıntımız kalmaz. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir."

"Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz"

CHP Grup Başkanlığı'na ilişkin tartışmalara da değinen Özel, grup başkanını CHP milletvekillerinin belirlediğini söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu belirler. Grup iç yönetmeliğinde açıkça yazıyor. Grup başkanı bir şekilde boşalırsa derhal ilk kapalı toplantıda yenisi seçilir. Milletvekillerimiz bir oy birliğiyle bu seçimi yapmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. O yüzden grupta bir seçim yapılmıştır."

Meclis Başkanlığı ile yapılan görüşmelere de işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Biz Meclis Başkanlığı'na sorduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız iş ve işlemlerin uygun olduğunu teyit ettiler. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı bunu inceler ve kararını verir. Biz ayrıca dün Meclis Başkanlığından, genel sekreterlikten grup müdürlüğümüze bu konuda herhangi bir işlem olmadığını, usulün uygun olduğunu, yapılan işlemlerle grup başkanlığımızın tescil edildiğini, internet sitesine de işlendiğini söylediler. Durumda bir değişiklik yok."

"Madem ki kurultayı biz kazanamazdık, ne kaçıyorsunuz?"

Kurultay tartışmalarına da yanıt veren Özel, seçim iradesinin yok sayılamayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Seçimleri yok sayma kültürü bu partinin kültüründe yok. Kurultayın verdiği bir kararı hazmetmemek yok. O kurultay delegeleriyle iki olağanüstü kongrede, o kurultay delegelerinin tamamının oy verdiği genel başkanı şimdi dönüp de o kurultay delegeleriyle bile seçim yapmaya cesaret edememek yok.

Bir kurultay yapılmış. 'Kurultayda hile olmuştu, kurultay delegelerinin iradesi fesatlanmıştı' diyorlar. Ki o delege iki kere daha geldi, seçim yaptı. Şimdi bunu söyleyenler kurultaydan kaçıyor. 'Kurultayda hile yaptı, normalde kazanamazdı' dedikleri de kurultay istiyor. Bunda bir yanlışlık yok mu arkadaşlar?

Madem ki kurultayı biz kazanamazdık, ne kaçıyorsunuz? Gelin yapalım kurultayı. 'Kurultayda hile vardı, biz kazanacaktık' diyenler kurultaydan kaçıyor. 'Hile yaptı' dedikleri kurultay istiyor. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Milletimize emanet ediyorum bu iki soruyu."