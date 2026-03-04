'Şüpheli cisim' paniği kısa sürdü
Kıbrıs yönüne ilerleyen şüpheli bir cisim bilgisi üzerine bugün sabah saatlerinde alarm verildi. RIK’in aktardığı bilgilere göre, Lefkoşa’daki Amerikan Büyükelçiliği’nde alarm durumuna geçildi ve personel önlem amacıyla binanın bodrum katlarına indirildi.
Şüpheli cismin önlenmesi amacıyla Yunanistan’a ait F-16 savaş uçakları havalandı ve havada önleme (interception) görevi icra etti.
Alarmın saat 10.00’dan kısa süre önce sona erdiği, Amerikan Büyükelçiliği personelinin görevine geri döndüğü bildirildi.
