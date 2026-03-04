Barçın: “Trafik kameraları çalışmıyor mu?”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2026 yıl sonuna kadar kesilmiş ve kesilme ihtimali olan sabit hız tespit kameralarınca kesilen trafik cezalarının UBP-YDP-DP hükümeti tarafından affedilmesi adına yasa tasarısının Meclis’e gönderildiğini açıkladı.

Barçın, “Hız tespit kameraları çalışıyor mu?” diye sorduklarında her defasında “evet” cevabını aldıklarını ve hakaretler duyduklarını hatırlattı.

Eğer bu kameralar çalışıyorsa, eski cezalar bir yana tebliğ edilmediği için vatandaşın mağdur olmaması adına geçmiş cezalar affedilse bile henüz kesilmemiş cezaların da 2026 sonuna kadar affedileceğinin nasıl düzenlendiğini soran Barçın, 2026 sonuna kadar bu kameraların işletilmemesi sonucunda oluşacak trafik güvenliği noktasındaki olumsuzlukların bedelini kimin ödeyeceğini gündeme getirdi.

Barçın, “Beceriksiz olduğunuzu ve rant uğruna bir sistemi bozup trafik güvenliğini bile isteye riske sokup, denetimsiz bıraktığınızı kabul edip çekip gidin artık.” ifadelerini kullandı.