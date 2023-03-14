Sular altında kalan lisede online eğitim, Karakol İlkokulu’nda çadır sınıflara geçiş!

Namık Kemal Lisesi, çadır sınıflarda dönüşümlü eğitime devam ederken, çadırları sular altında kalan Cumhuriyet Lisesi’nde ise online eğitime geçildi.

Dün dönüşümlü eğitim alan Karakol İlkokulu’nda da bugün tüm sınıfların eğitim alacağı şekilde çadır sınıflara geçti.

YENİDÜZEN’in eğitim sendikalarından aldığı bilgiye göre, hava şartları elverdiği sürece çadır sınıfların kullanılması planlanırken, ilerleyen günlerde hava sıcaklığının artmasıyla da sıkıntı yaşanabileceği öngörülüyor.

KTOEÖS: “Esas yüzleşmesi gereken de bunu dile getiren de 40 yılın 32 yılında iktidarda olan bir bakanlık. Çok acı…”

Ailelerin çaresiz kalarak ‘kötünün iyisi’ düşüncesiyle çadır sınıflara razı olduğunu ifade eden KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Namık Kemal Lisesi’nde, ‘Mart sonu Yonpaş Lisesi devreye girerse ve oradan destek alınırsa diye sabrediyoruz’ düşüncesi hakim” dedi.

Okullarda gelinen son noktanın ‘çadırda eğitim’ olduğunu ifade eden Elmalı, “Yıllarca söyledik ama bu kez 55 yılda geldiğimiz nokta artık görünür oldu. Bu durum, 40 yıllık dönemde % 80 iktidar olanların ürünüdür. Bu durumla esas yüzleşmesi gereken de bunu dile getiren de 40 yılın 32 yılında iktidarda olan bir bakanlık. Çok acı…”