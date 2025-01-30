Şubat Tatili’ne Kukla Tiyatrosu “İda ile Temizlik Günü” ile başlamaya ne dersiniz?

Sahnelenmeye başladığı günden itibaren çocukların büyük beğenisini toplayan, bir yıllık sahne serüveninde Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesine ve çocuğuna ulaşmış kukla tiyatrosu “İda ile Temizlik Günü” Şubat Tatili’nde bir kez daha izleyemeyen minik seyirciler için sahnelenecek. KTÖS’ün yeni binasındaki modern salonunda ilk kez minik seyircilerin karşısına çıkacak oyun Şubat Tatili’nin de ilk etkinliği olacak.

Erdoğan Kavaz-Gülsefa Dede’nin oynadığı keyifli kukla tiyatrosu 1 Şubat Cumartesi, saat 11:00 ve 12:00’de KTÖS Salonu’nda Şaziye Konaç’ın yazıp yönettiği, Erdoğan Kavaz ve Gülsefa Dede’nin oynadığı 30 dk.’lık kukla tiyatrosu 1 Şubat Cumartesi günü saat 11:00’de ve 12:00’de iki kez üst üste sahneye konacak. Biletlerin Kapıda ve Gişekıbrıs’ta satışta olan oyun ailece keyifli bir seyir sunarken detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0533 864 73 90 nolu telefona ulaşılabilir.