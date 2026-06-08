Stelios İki Toplumlu Ödülleri görkemli bir törenle dağıtıldı

16. yıl üst üste düzenlenen Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri kapsamında, easy marka ailesinin (www.easy.com ve www.easyhistory.info) yaratıcısı ve sahibi, aynı zamanda Stelios Hayırseverlik Vakfı'nın (www.steliosfoundation.com.cy) kurucusu ve başkanı olan Sir Stelios Haji-Ioannou, bu yıl da dokuz Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciden oluşan iki toplumlu iş ortaklıklarını ödüllendirildi.

Bu yılki ödüller, girişimciliğin yeni fırsatlar yaratma, büyümeyi teşvik etme ve Kıbrıs'taki her iki toplum için ortak bir geleceğin inşasına katkı sağlama konusundaki hayati rolünü bir kez daha vurguladı.

Lefkoşa’daki Stelios Hayırseverlik Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuéllar ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Kassim Diagne de katılım gösterdi. Kurumun Kıbrıs genelinde girişimciliği ve toplumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik uzun yıllara dayanan katkısını takdir edildi.

Bu yıl dağıtılan toplam 500 bin Euroluk ödül fonu, Stelios Hayırseverlik Vakfı'nın 2009 yılından bu yana Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki iş birliği ve ortak ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla sağladığı toplam katkıyı 5,3 milyon euroya ulaştırdı.

Ödüllerin yıllar içinde kazandığı itibar ve yarattığı etki, bu yıl da yoğun ilgiyle kendini gösterdi. Toplam 78 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimci, 39 iki toplumlu iş ortaklığı oluşturarak 2026 Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri'ne ortak başvuruda bulundu.

18 kişiye yarım milyon Euroluk ödül

Dokuz iki toplumlu ekip, toplam 500 bin Euroluk ödül fonunu aşağıdaki ödül kategorilerinde paylaştı.

• 1 ekip, toplam 150 bin Euroluk Altın Ödül almaya hak kazandı. Ekipteki her girişimci 75 bin Euro aldı.

• İki ekip, toplam 200 bin Euro değerinde Gümüş Ödül aldı. Her ekip 100 bin Euro, ekipteki her girişimci ise 50 bin Euro kazandı.

• Altı ekip, toplam 150 bin Euro değerinde Bronz Ödül aldı. Her ekip 25 bin Euro, ekipteki her girişimci ise 12 bin 500 Euro kazandı.

Sir Stelios Haji-Ioannou

Ödül kazananlarını ve tüm katılımcıları kutlayan Sir Stelios Haji-Ioannou, ödüllerin yalnızca bir iş girişimi olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs'ta iki toplumun birlikte çalışma, üretme ve başarıya ulaşma potansiyelinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Haji-Ioannou, bu girişimle desteklenen her iş birliğinin, ortak bir geleceğin mümkün olduğunu ve birlikte hareket edildiğinde gerçek fırsatlar yaratılabileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Son 16 yıldır, görünmez duvarlar yerine köprüler kurmayı tercih eden girişimcileri desteklemekten gurur duyduklarını ifade eden Haji-Ioannou, Kıbrıs'ın geleceğinin; fırsatlar yaratan, yatırım yapan ve ortak refahı birlikte inşa edenlere ait olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Nikos Hristodulidis

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri'nin, özünde iş birliğinin ve barış içinde bir arada yaşamanın dönüştürücü gücünü barındıran köklü bir kurum olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, iki toplumlu ödüllerin Kıbrıs'ın hak ettiği ve hepimizin hayalini kurduğu geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, bunun tüm Kıbrıslıların yeniden birleştiği ve ortak değerler ürettiği, ait oldukları büyük Avrupa ailesi içinde şekillenen bir gelecek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri'nin, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki iş birliği ruhunu, karşılıklı güveni ve ortak amacı kutlayan önemli bir etkinlik olduğunu kaydeden Hrtistodulidis, ortak bir gelecek vizyonu olduğunda nelerin başarılabileceğini somut olarak ortaya koyulduğunu ifade etti.

Bu ödüllerin umut simgesi ve yeniden birleşmiş, müreffeh ve Avrupa'nın bir parçası olan bir Kıbrıs hedefi doğrultusunda ortak çabayla nelerin başarılabileceğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Hristodulidis, bunun çocuklarımız ve gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını vurguladı.

2026 Stelios İki Toplumlu Ödülleri'ni kazananların listesi şu şekilde:

Altın Ödül

-Steven Stavrou & Burak Doluay - www.socialtechlab.org

Girişimcilik, inovasyon ve teknolojiyi teşvik eden araçlardan yararlanarak iş birliği ve iletişim kültürünü geliştirmek amacıyla SocialTech Lab'i kurdular.

“2026 Kıbrıs Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri'nde Altın Ödül'e layık görülmek bizim için büyük bir onurdur. Bu ödüller, Kıbrıs'ta iki toplumlu iş birliğinin dönüştürücü gücünü ortaya koyarak, insanların bir araya gelmesine, yeni fırsatlar yaratmasına ve toplumsal sınırların ötesinde büyümesine katkı sağladı. Altın Ödülümüzü, Kıbrıs'taki girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini desteklemeyi amaçlayan yeni bir girişim olan SocialTech Lab'in kurulmasına tahsis etmeyi planladığımız için ayrıca heyecan duyuyoruz. Bu destek; mentörlük, ağ oluşturma fırsatları ve başlangıç fonları sağlayarak insanların fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak. Stelios Hayırseverlik Vakfı'nın desteği için derin bir minnettarlık duyuyor ve bu ödülün, ada genelindeki iki toplumlu iş birliklerini daha da güçlendirmesini, yeni istihdam alanları yaratmasını ve Kıbrıs'ta gelişmekte olan inovasyon ekosistemini desteklemesini umuyoruz.”

Gümüş Ödül

-Michalis Pantelides & Arif Cebeci - www.mpviolins.com

El yapımı keman üretimi ve antika müzik enstrümanlarının restorasyonu aracılığıyla müziğe ve zanaatkârlığa duydukları tutkuyu bir araya getirdiler.

“2026 Stelios İki Toplumlu Ödülleri kapsamında bu ödüle layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Bu takdir, iş birliğinin, karşılıklı saygının ve ortak vizyonun gücünü yansıtmakta; toplumumuzu, zanaatkârlığımızı ve girişimcilik ruhumuzu güçlendirmektedir.

Bu ortaklık sayesinde, keman yapımının geleneksel sanatını yaşatmaya ve gelecek nesil müzisyenlere ilham verecek, onlara hizmet edecek enstrümanlar üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz.”

-Demetris Ellinas & Memduh Aybar - www.dellinas.eu & www.sibaltd.com

PVC HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) menfez sistemleri ile bina cephe çözümlerinin satışı alanında bir iş ortaklığı geliştirdiler.

“Stelios Hayırseverlik Vakfı'ndan üst üste ikinci kez ödül almak bizim için büyük bir onurdur. Böylesine ilham verici girişimciler arasında yer almak, gerçekten değer verdiğimiz ve büyük gurur duyduğumuz bir başarıdır. Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri, girişimcilik, inovasyon ve ortak bir vizyon aracılığıyla iki toplumu birbirine yakınlaştıran önemli bir platform sunmaktadır. Vakfın süregelen desteği, daha büyük düşünmemiz ve birlikte çıktığımız bu yolculuğun bir sonraki aşamasına daha cesur adımlarla ilerlememiz için bize güven veriyor.”

Bronz Ödül

-Andreas Zachariou & Hakan Goksan: http://www.animalby-products.com/

Şirketleri, kullanılmış yemeklik yağların toplanması ve ihracatı alanında faaliyet göstermektedir.

“A.G. Biofuels Initiative Cy Ltd ve Denaz Trading Ltd olarak, 2026 Stelios İki Toplumlu Ödülleri kapsamında Bronz Ödül'e layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Bu seçkin ödül, ortak bir vizyon ve karşılıklı güven temelinde kurduğumuz iş birliğini takdir etmektedir. Bu önemli ödül için Stelios Vakfı'na içten teşekkürlerimizi sunuyor; bu desteğin, ortak ilerleme ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı bir gelecek inşa etme yönündeki çalışmalarımıza daha da büyük bir motivasyon sağladığına inanıyoruz.”

-Georgios Papadikos & Huseyin Yavuzkur - www.linkedin.com/in/h%C3%BCseyin-yavuzkurt-917514354/

Kıbrıs genelinde taze balık ticareti ve ihracatı alanında faaliyet gösteren ortaklık, Bronz Ödül'e layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Girişimciler, ödülün iş birliği, karşılıklı güven ve dostluk temelinde kurdukları ortaklığın bir göstergesi olduğunu belirterek, ortak hedefler doğrultusunda yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade ettiler. Ayrıca, Stelios Hayırseverlik Vakfı'na ve kendilerini destekleyen tüm paydaşlara teşekkürlerini sundular.

-George Tryfilis & Havva Gules - www.linkedin.com/company/the-players-room-and-lounge/ & www.linkedin.com/company/artivist-sanat-atolyesi-artivist-art-atelier/

Şirketleri, spor faaliyetleri ve etkinlikler için mekân kiralama alanlarında faaliyet göstermektedir.

“Bu ödül, ikimiz için de son derece önemli bir fırsatı temsil ediyor. Sir Stelios Haji-Ioannou'ya, iki toplumlu girişimcilik ödüllerine 16 yıldır verdiği özverili destek ve toplumlar arasında girişimcilik ile iş birliği yoluyla köprüler kurulmasına sağladığı katkı için derinden minnettarız. Bu sayede birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz; spor ve sanat aracılığıyla genç nesilleri güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Ödül tutarını, birlik olduğumuzda neler başarabileceğimizi gösterecek iki toplumlu bir film yapımına yeniden yatırmayı planlıyoruz.”

-Christos Vasiliou & Hakan Agit - https://www.facebook.com/people/SEDO-ice-cream-house/100063578738044/

Pasta ve dondurma üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bir iş ortaklığı geliştirdiler.

“Bu ödülü iki toplumlu bir ekip olarak almak bizim için büyük bir onurdur. Dondurma işimiz, Kıbrıs'ın her iki toplum tarafından paylaşılan zengin mirasıyla yakından bağlantılıdır. Bu takdir bizim için çok şey ifade ediyor; çünkü iş birliği, kültürel paylaşım ve anlamlı, keyifli bir deneyim aracılığıyla daha güçlü insani bağlar kurma değerlerini yansıtıyor.”

-Georgios Anagiotos & Omer Evre - https://www.imdb.com/title/tt13586584/

Tiyatro ve sinemaya duydukları ortak tutku, onları birlikte bir film yapım şirketi kurmaya yönlendirdi.

“Farklı toplumlarda yaşıyor olabiliriz; ancak sinema bizi bir araya getiriyor. Kıbrıs'ın hikâyelerini, Tuval Üzerindeki Sır (The Secret on the Canvas) gibi yapımlarla uluslararası izleyicilere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Sinemanın insanları birleştirme ve adanın hikâyelerine ses verme gücüne inanıyoruz. Bu ödül bizim için büyük anlam taşıyor ve bu ödül kapsamında aldığımız destek, gelecekte daha büyük ortak yapımlara imza atma konusunda bize daha da güçlü bir motivasyon sağlıyor.”

-Katerina Loizou & Mustafa Afsaroglu - https://pit-to-table.com/

Şirketleri, tarımsal atıklardan dekoratif yüzeyler üretmeye odaklanmaktadır.

“Stelios İki Toplumlu Ödülleri kapsamında bu ödülü almak, bizim için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu ödül, yalnızca ortak çalışmamızı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonumuzu da güçlendirmektedir. Bu ödül aracılığıyla sağlanan destek, yenilik üretmeye, iş birliğimizi geliştirmeye ve aynı zamanda misyonumuza bağlı kalarak ilerlemeye devam etmemiz için bizi teşvik etmektedir: Kıbrıs'ı modern ve sürdürülebilir çözümler konusunda dünyaya örnek olacak dinamik bir model haline getirmek.”

Stelios Hayırsever Vakfı hakkında

Stelios Hayırsever Vakfı, Sir Stelios ve ailesinin yaşadığı ve çalıştığı ülkelerde – Kıbrıs,Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa – hayırseverlik faaliyetlerinidesteklemeye adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kıbrıs’ta Vakfın öne çıkan girişimleri arasında Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri ve SteliosGenç Girişimciler Ödülleri yer almakta olup, her iki program da kazananlara finansal destek sağlamaktadır. Ayrıca “Food from the Heart” girişimi, ekonomik zorluk yaşayan binlerce kişiye gıda yardımı ulaştırmaktadır. Vakıf bunun yanı sıra savunmasız gruplara, büyük afetlerden etkilenenlere, hayır kurumlarına ve üniversite düzeyinde eğitim gören öğrencilere burslar aracılığıyla finansal destek sunmaktadır.