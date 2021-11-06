Spor salonunda ahşap sopa ile darp

Yeniboğaziçi’nde, dün saat 10:00 sıralarında, bir spor salonu içerisinde, U.A.(E-49) aralarında çıkan tartışma sonucu Z.S.(E-47) ile kavga edip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurdukları sırada, U.A. tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile Z.S’nin sağ koluna vurmak suretiyle kolunun kırılmasına sebep oldu. Z.S., Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, U.A. ise tutuklandı.

Vahim zarar ve ciddi darp

Girne’de gece yarısı saat 00:30 sıralarında, bir eğlence yerinde müşteri olarak bulunan M.B.(E-23) 124 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, hesap anlaşmazlığı yüzünden mekandaki görevliler ile işletme dışında tartıştığı sırada, o esnada eğlence yerinden çıkan Mehmet Şen’in burnuna yumruk vurup adı edilenin burnunun kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.