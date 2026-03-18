“Sosyal yardım alanlar açlığa terk edildi”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, sosyal yardım ödeneklerinin yetersiz kaldığını belirterek, özellikle bayram öncesinde ek destek verilmesi çağrısı yaptı.

Bengihan, “Ülkemizde, çeşitli nedenlerle çalışamayacak durumda olup herhangi bir gelir kaynağı olmayanlara verilen sosyal yardım ödeneği, yüksek enflasyon nedeniyle, bu yardımla geçinmek durumunda olanların yalnızca temel gıda masrafını bile karşılayamayacak bir tutarda kalmıştır.” dedi.

Temel tüketim maddelerine yapılan zamların ardından mevcut tabloya dikkat çeken Bengihan, “Temel tüketim maddelerine yapılan zamlardan sonra gelinen aşamada, halen sosyal yardım ödeneği 26,634 TL olan bireyler mevcuttur. Bu durum, sosyal yardıma muhtaç olanların açlığa terk edilmiş olduğunun göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Bayram öncesinde yaşanan zorluklara da değinen Bengihan, “Yaklaşan bayram günlerinde aileleri için bir bayram sofrası hazırlayamayacak, çocuklarına veya torunlarına küçük bir harçlık bile veremeyecek durumda bırakılan bu insanlara, bayram öncesi ek bir ödenek verilmesi her şeyden önce insani bir meseledir.” dedi.

Sosyal yardım maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bengihan, “Sosyal yardım maaşlarının uzun vadeli olarak iyileştirilmesi adına ise, günümüz koşulları dikkate alınarak, söz konusu maaşların artırılması için acilen gereği yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.