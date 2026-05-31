BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya yapacağı ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, çözüm için diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çekerek, sürece sabır, soğukkanlılık ve kararlılıkla hazırlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın bir hafta sonra adada olacağını belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçimlerin gerçekleştiğini ve kısa bir süre sonra dönem başkanlığının sona ereceğini hatırlatan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin beklenen yeni inisiyatifiyle ilgili girişimlerini yavaş yavaş başlattığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak adanın kuzeyi ve güneyinden art arda açıklamalar yapıldığını kaydeden Erhürman, “Biz, iyi niyetle, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, uzun bir süreden beri ortaya koyduğumuz ilke ve yaklaşımlar çerçevesinde görüşmeye hazırız” dedi.

Erhürman, “Ne beklentileri ölçüsüz biçimde artırmak doğru, ne de daha işin başında süreci öldürme çabasına girmek” ifadelerini kullanarak, adada ve bölgede sorunların çözümünün, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yolu olduğunu vurguladı.

Bunun tek yönteminin diyalog ve diplomasi olduğunu belirten Erhürman, “Her zamanki gibi sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılıkla hazırlanıyoruz. Gereksiz açıklamalar yapmayacağız. Gereksiz açıklamalara yanıt yetiştirme çabasına girmeyeceğiz. Halkımızın bilgi alma ve yanıltılmama hakkı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmaktan da kaçınmayacağız” dedi.

Erhürman açıklamasını, “Sorun yaratmaktan, sorun büyütmekten, çok konuşmaktan değil, sorun çözmek için diyalog ve diplomasiden yanayız. Hayırlı olsun” dedi.