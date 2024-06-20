Sonare Çoksesli Korosu Bellapais Manastırı’nda konser verdi
Sonare Çoksesli Korolar Derneği Çoksesli Korosu Bellapais Manastırı’nda konser verdi.
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Sonare Çoksesli Korolar Derneği Çoksesli Korosu Bellapais Manastırı’nda konser verdi.
Dernekten alınan bilgiye göre, Çoksesli Koro, dünya koro edebiyatı, Türk ve Kıbrıs çoksesli koro eserlerinden oluşan bir repertuarı koroseverlere seslendirdi.
Koroyu koro şefi Erkan Dağlı yönetirken, piyano eşliklerini Mehmet Coşkuner yaptı.
Konserde koroya piyanoda Müge Yorgancıoğlu, Jospin Marc, flütte Işıl Akgüç ve kajonda Aytekin Özdeğer eşlik etti.
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