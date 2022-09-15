‘Sokak ortasında darp’ zanlıları, tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da infiale neden olan ve güvenlik kameraları görüntülerinin sosyal medyada döndüğü bir şahsın birçok saldırgan tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), H.B (E-19). A.S. (E-18) , E.F.Y. (E-19) , S.A. (E-16), F.C.G. (E-18), B.Ş. (E-31) ve M.A. (E-38) bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşma zanlı A.S’nin yaşının 15 olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

Söz konusu zanlılar 11.09.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, kanunsuz olarak toplandıktan sonra ,arkadaşlarını darp ettiği gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Willian Antony Peters'i beyzbol sopası ve tahta çubuk ile ciddi şekilde darp etmişti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı birer kefilin 150’şer bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.