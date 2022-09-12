Sokak ortasında darp: 1 tutuklu, 1 yaralı

Lefkoşa’da aralarında park yeri nedeni ile çıkan tartışma sonucunda U.D’yi darp ettiği gerekçesiyle isminin baş harfleri M.U olan kişi tutuklandı.

Polis, U.D’nin sağ el parmağının kırıldığını belirtti, zanlı tutuklandı.

"Vahim Zarar” , “ciddi darp" suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Polis, zanlı M.U’nun Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar” , “Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

11 Eylül tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Levent Börek isimli işletme yanında M.U’nun park yeri nedeni ile çıkan tartışma sonucu U.D’nin sağ el serce parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının tutuklandığını söyledi.

3 gün tutukluluk

Mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını kaydeden polis, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.