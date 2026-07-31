Sılalı: “Kullanım ömrünü tamamlamış veya standart dışı elektrikli cihazlar yangın riski taşıyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanı Türkay Uzun Sılalı, uzun süre gözetimsiz çalıştırılan, kullanım ömrünü tamamlamış, arızalı veya standartlara uygun olmayan elektrikli cihazların ciddi yangın riski oluşturduğunu belirtti.

Sılalı, yazılı açıklamasında, Dikmen'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre çalışır durumdaki bir kahve makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen mutfak yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elektrikli ev aletlerinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Sılalı, vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara değindi.

Sılalı, elektrikli kahve makinesi, tost makinesi, su ısıtıcısı ve benzeri yüksek güç tüketen cihazlar çalışırken mümkün olduğunca gözetimsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Elektrikli cihazların üretici firmanın kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması gerektiğini belirten Sılalı, “Yıpranmış kablo, fiş veya prizler kesinlikle kullanılmamalı, fark edilen arızalar gecikmeden giderilmelidir.” dedi.

Aynı prize çok sayıda yüksek güçlü cihaz bağlanarak tesisata aşırı yük bindirilmemesi gerektiğini kaydeden Sılalı, elektrik tesisatlarının belirli aralıklarla yetkili birlik üyeleri tarafından kontrol edilmesinin, olası risklerin önceden tespit edilmesini sağlayacağını dile getirdi.

Elektrikli ürünlerin güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sılalı, “Yangınların önemli bir kısmı alınacak basit ancak doğru önlemlerle önlenebiliyor.” ifadesine yer verdi.

“Elektrik güvenliği sadece tesisatın değil, kullanılan cihazların doğru seçimi, düzenli bakımı ve bilinçli kullanımını da kapsamaktadır.” diyen Sılalı, KTEMB olarak tüm vatandaşları elektrikli cihazların güvenli kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.