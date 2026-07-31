Kuryelik iddiasıyla tutuklandılar

Lefkoşa’da gerçekleştirilen "Okaliptüs Operasyonu" kapsamında yaklaşık 600 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyle yakalanan M.Y. , J.G. ve K.K., mahkemeye çıkarıldı. Kıbrıs’ın güneyinde yaşadıkları ve uyuşturucu maddeyi kuzeye taşıdıkları öne sürülen zanlılar hakkında soruşturma kapsamında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Celal Durukan, mahkemede olguları aktardı.

Durukan, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde şüpheli hareketlerde bulunan zanlıların narkotik ekipleri tarafından takibe alındığını söyledi.

Polis, zanlıların bir süre sonra bir okaliptüs ağacının altına yanlarındaki eşyaları gömmeye çalıştıkları sırada tespit edildiklerini belirtti. Ekipleri fark eden zanlıların kaçmaya çalıştığını ifade eden Durukan, zanlıların kaçış sırasında taşıdıkları çanta ile paketi yere attıklarını kaydetti.

Polis, zanlıların olay yerinde tutuklandığını, atılan pakette yapılan kontrolde yaklaşık 120 gram, iki ayrı çantada yapılan aramada ise yaklaşık 480 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilerek emare alındığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, J.G.'nin söz konusu uyuşturucu maddeyi güneyden temin ettiği, üç zanlının maddeyi birlikte ülkeye getirdiği ve kuzeyde J.G.’nin yönlendirmesi doğrultusunda farklı noktalara bırakmayı planladıklarının tespit edildiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlılara ait cep telefonlarının inceleneceğini ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların arandığını ifade etti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.