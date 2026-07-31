"5+1'in gerçekleşmesi için ev ödevlerinin yapılması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, çözüm iradesi doğrultusunda ortaya koydukları yaklaşımın BM'nin açıkladığı yol haritasıyla örtüştüğünü belirterek, şimdi önceliğin 5+1 toplantısının gerçekleşmesini sağlayacak hazırlıkların tamamlanması olduğunu söyledi.

Erhürman, göreve geldikleri günden bu yana müzakere sürecine ilişkin önem verdikleri bazı temel ilkeleri savunduklarını ifade ederek, "Müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz. Çözüme ulaşalım diye müzakere, sonuç üretelim diye 5+1 istiyoruz" dedi.

İki liderin 5+1 toplantısından önce Lefkoşa'da "müzakere masasında değil, görüşme masasında" bir araya gelerek en azından bazı güven yaratıcı önlemler konusunda sonuç üretmesini istediklerini belirten Erhürman, güven zedeleyen yaklaşımlardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Müzakerelere geçilmeden önce metodoloji konusunda uzlaşının sağlanmasının önemine dikkat çeken Erhürman, "'Bu defa farklı olmalı' düşüncesi çerçevesinde, metodoloji konusunda anlaşmadan müzakereye geçmeyi doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in muhatabının kendileri olduğunu belirterek, "Başka türlü algı yaratma çabalarını eşitlik ilkesi çerçevesinde kabul etmiyoruz" dedi.

Guterres'in adadaki temaslarının formatı ile ayrılırken açıkladığı yol haritasının kendi yaklaşımlarıyla örtüştüğünü ifade eden Erhürman, bunu "biz kazandık, Kıbrıs Rum tarafı kaybetti" şeklinde değerlendirmediklerini söyledi.

Çözüme ulaşılmak isteniyorsa doğru yaklaşımın bu olduğunu belirten Erhürman, "Çözüme doğru ilerlemek için taşların doğru döşenmesi iki tarafın da lehinedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kamuoyuyla paylaştıkları yol haritası doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Erhürman, "Sn. Guterres'in adaya gelmesinden öncesine oranla daha doğru bir noktada olduğumuz kanaatini taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki sürecin önemine işaret eden Erhürman, "Şimdi önemli olan 5+1'in gerçekleşmesini olanaklı kılmak için ev ödevlerinin yapılması. Bunun için iç çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz ve muhatabımızla mümkün olan en sık şekilde görüşmeye hazırız" dedi.